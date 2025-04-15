Mersin'de sahilden 580 kilogram atık çıktı

Mersin'de sahil bandında 580 kilogram atık toplandı
Mersin'de gönüllülerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte sahil bandı 580 kilogram atıktan arındırıldı
Giriş: 15.04.2025 - 18:49 Güncelleme: 15.04.2025 - 18:49
Mersin'de "Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz Projesi" kapsamında Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nca sahil temizliği etkinliği organize edildi.
Sahilin 6 noktasında gerçekleştirilen etkinliğe 11 kurumun temsilcileri, gönüllüler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte toplanan 580 kilogram atık, belediye personelince geri dönüşüm tesislerine götürüldü.
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