Mersin'de sahildeki kum zambakları koruma altına alındı

Öğrencilerden Ahmet Eren de çiçekleri korumak için bir araya geldiklerini belirterek, "Doğamızı koruyalım, çiçekleri sevelim" çağrısında bulundu. Arda Yılmaz da arkadaşlarıyla katıldıkları etkinlikte hem eğlendikleri hem çiçekleri korumanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.