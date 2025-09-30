Mersin'de sahilde sergilenen savaş uçağı 26 yıl sonra kaldırıldı
Mersin'de uzun yıllardır sergilendiği sahilin simgesi olan "CF-104 Starfighter" tipi bombardıman uçağı, korozyona uğraması nedeniyle kaldırıldı
Milli Savunma Bakanlığınca 1995 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne hibe edilen savaş uçağının, 1999'dan beri sergilendiği Kültür Park sahilinde deniz tuzunun etkisiyle korozyona uğradığı belirlendi.
Anıt uçağın, düşme ihtimali ile can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmesi nedeniyle kaldırılmasına karar verildi.
Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'ye devredilen uçağın sökülmesi için Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde çalışma başlatıldı.
Sahile giden Makine ve Kimya Endüstrisi ekipleri, vinç yardımıyla uçağın sökümünü tamamladı.
Kanada'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 1983 yılında hibe edilen "CF-104 Starfighter" tipi bombardıman uçakları, son uçuşlarının ardından servisten kaldırılıp "anıt uçak" olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerine sergilenmek için gönderilmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nca "8-7005" koduyla Mersin'e hibe edilen uçak, 26 yıldır sergilendiği sahilin simgesi haline gelmişti.
