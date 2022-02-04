Mersin'de sahilde şüpheli ölüm

DHA

Erdemli'ye bağlı Akdeniz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sahilde gezen vatandaşlar, tel örgülere sırtı yaslanmış bir kişinin hareketsiz durduğunu fark etti.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz duran kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemede Zeki Kara olduğu belirlenen kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.