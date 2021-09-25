Mersin'de sağlığına kavuşan kazazededen sağlık çalışanlarına teşekkür ziyareti

Zübeyde Keller (35), kazadan bir yıl sonra, tedavi gördüğü Erdemli Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Hastanede kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına çiçek veren Keller, yakın ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Keller, gazetecilere, 9 Eylül 2020'de yolun karşısına geçerken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandığını söyledi.
Hastanede gözünü açtığında doktorunun "Bugün senin doğum günün" dediğini anlatan Keller, "Kazanın üzerinden bir yıl geçti. Süreç boyunca benimle ilgilenen personele teşekkür etmek istedim. Sağlığıma kavuşmam için ellerinden geleni yapan tüm personele teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ufak tefek rahatsızlıklarının bulunduğunu fakat kendi işini yapabildiğini belirten Keller, fizik tedavinin sürdüğünü ifade etti.
Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Dr. Hakan Ercüment Gökçay da geldiğinde durumu kritik olan Keller'i uzun süre yoğun bakımda takip ettiklerini dile getirdi.
Hastanın tedaviye yanıt verdiğini aktaran Gökçay, "Kendisi bugün ayrı bir sürpriz yapmış. Çok alışkın olduğumuz bir şey değil. Bu kadar ayrıntılı teşekkür edilmesi bizi mutlu etti ama daha önemlisi onu ayakta yeniden görmek." dedi.
Başhekim Erman Eker ise "Kızımıza yeni hayatındaki ilk doğum gününde mutluluklar diliyorum. Umarım bundan sonra bu tür talihsizliklerle karşılaşmaz." ifadesini kullandı.
Keller, daha sonra "Yeni hayatımın ilk doğum günü, iyi ki doğmuşum" yazılı pastayı sağlık personeliyle birlikte kesti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!