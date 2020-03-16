Mersin'de restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Toroslar ilçesinde restoranda çıkan silah kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Dalakdere Mahallesi'ndeki restoranda karşılaşan iki grup alacak meselesinden tartışmaya başladı.

Tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Göğsünden ve boynundan vurularak yaralanan Umut Güneş, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Kavgada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.