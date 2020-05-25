Mersin'de restoranda kumar oynarken yakalanan 10 kişiye ceza

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ören Mahallesi'ndeki iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Suçüstü yakalanan 10 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca 1225'er lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Kumar oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan işletme sahibi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.