Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince yürütülen ikna süreci kapsamında, 2015 yılında PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne katıldığı belirlenen bir kadın örgüt üyesinin, ailesi ile yapılan ikna çalışmaları neticesinde teslim olmasının sağlandığı belirtildi.

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