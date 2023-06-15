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Mersin'de parkta erkek bebek bulundu

Mersin'de 3 günlük bebek, yürüyüş yapan bir çift tarafından parkta bulundu. Erkek bebek hastanede tedavi altına alındı.

Giriş: 15.06.2023 - 16:03 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'de parkta erkek bebek bulundu
AA

Mersin'in Erdemli ilçesinde, parkta bulunan erkek bebek hastanede tedavi altına alındı.

Alata Mahallesi'nde yürüyüş yapan sağlık çalışanı Ali ve eşi Ayşe Demir, ağaçların arasında bebek çantası olduğunu fark etti. Çantaya baktıklarında bebekle karşılaşan çift, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan erkek bebek, kuvöze alındı. Bebeğin, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce bakım ve korumaya alınacağı öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bebeğin ailesinin tespiti için çalışma başlattı.

Hastanede görevli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman doktoru Ayhan Demir, 3 kilogram ağırlığındaki bebeğin tahminen 3-4 günlük olduğunu söyledi. Bebeğin hastanede doğduğunun tahmin edildiğini belirten Demir, "Bebeğin ilk beslenmesi yapılmış, ilk aşılarına dair izler de mevcut. Yeni doğan servisimizde takip ve tedavisini yapıyoruz." dedi.

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