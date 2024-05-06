Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 06.05.2024 - 18:12 Güncelleme: 06.05.2024 - 18:12
Tabiye Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda, H.K. idaresindeki otomobille aynı yönde seyreden Kasım Döner (68) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Döner'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobilin sürücüsü H.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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