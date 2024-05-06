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        Haberler Gündem Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 18:12 Güncelleme: 06.05.2024 - 18:12
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Tabiye Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda, H.K. idaresindeki otomobille aynı yönde seyreden Kasım Döner (68) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Döner'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Otomobilin sürücüsü H.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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