Mersin'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Çeşmeli Mahallesi D400 kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 33 AAJ 261 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Mohammed Ali Kusser'e (14) çarptı.

Kazada yaralanan Kusser, 112 Acil Servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarpma anı yer alıyor.