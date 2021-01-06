Mersin'de otomobile silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi

,Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi'nde park halindeki 33 EDM 81 plakalı otomobil çevresinden silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tabancayla vurulan Ayşe Y. (41) ile Abdullah S'nin (53) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ayşe Y'nin eski kocası Mustafa E'yi (49) ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Zanlının sorgusunda, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Cenazeler, otopsi için morga gönderildi.