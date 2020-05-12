Mersin'in Tarsus ilçesinde yanan TIR ile taşıdığı 8 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, C.Y'nin kullandığı dorsesinde 10 otomobil yüklü 35 ALP 302 plakalı TIR, otoyolda Pozantı yönüne giderken Taşobası Mahallesi yakınında alev aldı.

Şoför, TIR'ı güvenli alana çekip itfaiyeden yardım istedi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında, TIR'ın yanı sıra 8 otomobilde hasar oluştu.

Yangın nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.