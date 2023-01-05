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Haberler Gündem Mersin'de orman yangınları için "Mobil Yangın Yönetim Aracı"

Mersin'de orman yangınları için "Mobil Yangın Yönetim Aracı" hizmete alındı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü makine parkında bulunan bir kamyon, orman yangınları mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nce mobil yangın yönetim aracına dönüştürüldü

Giriş: 05.01.2023 - 13:44 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'de orman yangınları için
İHA

Mersin'de, orman yangınları artık "Mobil Yangın Yönetim Aracı"ndan koordine edilecek.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü makine parkında bulunan bir kamyon, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nce "Mobil Yangın Yönetim Aracı"na dönüştürüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden görevlendirilen ilgili teknik eleman, yangın yönetim aracını kullanacak şoförlere ve teknik personele donanımlar ve kullanım konusunda bilgiler aktardı.

7 KİŞİLİK TOPLANTI BÖLÜMÜ DE BULUNUYOR

Araç en son teknoloji ile donatılırken, kendi enerjisini üretebilen ve aynı zamanda da jeneratörle desteklenen bir yapıya sahip. Uydu bağlantılı haberleşme sistemi ile de alınan tüm görüntüler yangın yönetim aracındaki led ekranlarında izlenebilecekken, yangınla ilgili genel bilgilere sahip olunacak. Aynı zamanda içerisinde 7 kişi kapasiteli toplantı bölümü de bulunuyor.

"TEMENNİMİZ HİÇ YANGIN ÇIKMAMASI"

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, "Yangın yönetim aracının olumsuz şartlarda hizmet verebilecek olmasından dolayı yangınla mücadelede büyük katkılar sağlayacaktır. Tabi temennimiz hiç yangın çıkmaması ama çıkarsa da en kısa sürede müdahale edip, söndürmek istiyoruz" dedi.

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