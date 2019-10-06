Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Büyükeceli mevkisindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlükleri bünyesindeki çok sayıda personel ile dört arazöz, iki su tankı ve iki yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Yangında yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.