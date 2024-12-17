Mersin'de "organik tarım eğitimi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevresel kirlilik oluşturan ve ekolojik dengeyi tehdit eden kimyasal tarım ilaçlarına karşı organik tarımı desteklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Üreticiyi bilinçlendirmek amacıyla Silifke ilçesi Gündüzler Mahallesi'nde çiftçilere yönelik "organik tarım eğitimi" düzenleyen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilerle eğitimde bilmedikleri her konuyu konuştu.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Aysun Seçkin, "Her projemizde ilk hedefimiz insanlar ve canlılar. Bu noktada organik tarımın ana hedefine odaklanarak böyle bir proje geliştirdik. Bu sene 4'üncüsünü yapıyoruz" dedi.

Organik tarım sertifikasının aşamalı olarak alındığını anlatan Seçkin, "Organik tarıma geçiş aşamaları var. Bu noktada biz destek veriyoruz. Tüm aşamalarda analizler yapılıyor. Üreticilerimize sürekli bilgilendirme toplantıları yapıyor, hep birlikte organiğe doğru yürüyoruz" diye konuştu.

"BİZ DAHA YÜZDE 2 DÜZEYİNDEYİZ"

Çiftçilere organik tarım eğitimi veren Ziraat Yüksek Mühendisi Vahap Eryılmaz da organik tarımın, Türkiye genelinde çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Avrupa'nın yüzde 35 oranında organik tarım yaptığını ifade eden Eryılmaz, "Biz daha yüzde 2 düzeyindeyiz" dedi.