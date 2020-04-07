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Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin'in Akdeniz İlçesi'nde sahte maske ve tulum üretildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri, harekete geçti. Mersin 1.Sulh Ceza Hâkimliği'nden alınan arama kararıyla birlikte jandarma, sağlık ve zabıta ekipleri söz konusu adrese gitti.

13 BİN MASKEYE EL KONULDU

Ekipler, kaçak üretim yapılan iş yerinde arama ve inceleme yaptı. Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınmadan ve steril olmayan koşullarda kaçak maske ve tulum imal ettiği belirlendi. Ekipler vergi levhası da bulunmayan iş yerinin ruhsatsız olduğunu tespit etti.

İmalathanede bulunan 13 bin maske, 462 adet tulum ile bin adet maske yapımında kullanılan lastiğe el konuldu. Ruhsatsız iş yeri daha sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmaz üzere serbest bırakıldı.

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