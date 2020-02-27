AA

Mersin'de öğrencilere kar sürprizi



Hava sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu Mersin'de, öğrencilerin eğlenebilmesi için okul bahçelerine kamyonlarla kar taşındı.

Akdeniz Belediyesi, öğrencilerin karla oynayabilmesi için Torosların eteğinden kar topladı. Kamyonlarla ilçeye taşınan tonlarca kar, 18 okulun bahçesine döküldü.

Teneffüse çıktıklarında büyük şaşkınlık yaşayan öğrenciler, kardan adam yapıp, kar topu oynayarak "beyaz eğlencenin" keyfini çıkardı.

Öğrencilerle birlikte kar topu oynayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Akdeniz denince akla kar değil, deniz, sıcak ve nem gelir. Fakat biz bugün ilçemizin birçok okulunda çocuklarımıza kar getirdik. Bu etkinliğimizle, bizler de onlar için kar festivali düzenlemiş olduk. Kar göremeyen çocuklarımıza güzel bir sürpriz yaptık." ifadesini kullandı.