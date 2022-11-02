Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! 7 yaralı

Seren K. idaresindeki minibüsle, sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Kocavilayet Mahallesi 21. Caddesi'nde çarpıştı.

AA'nın haberine göre, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yola devrildi, otomobil ise kaldırıma çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralan 6'sı öğrenci 7 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.