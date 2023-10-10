Mersin'de oda mezar bulunan alanda kurtarma kazısına başlandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen oda mezarın bulunduğu alanda kurtarma kazısı başlatıldı
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Duatepe Mahallesi'nde 1993 yılında İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının temel kazısı sırasında bulunan oda mezarın tüm hatlarıyla ortaya çıkarılması için proje hazırlandı.
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Proje kapsamında, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğü ve Tarsus Müze Müdürlüğü başkanlığında kurtarma kazısına başlandı.
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Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan'ın bilimsel danışmanlığındaki kazıya, 6 kişilik ekip katıldı.
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Kazı alanını ziyaret eden Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper ve Doç. Dr. Deniz Kaplan'dan bilgi aldı.
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Otcu, Tarsus'un geçmişinin binlerce yıl öncesine dayandığını belirterek, oda mezar için başlatılan çalışmaların yaklaşık 3 ay süreceğini kaydetti.
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