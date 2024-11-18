Mersin'de nar ekşisi için makine desteği

Mersin Büyükşehir'den üreticiye nar ekşisi için makine desteği
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesine bağlı Sökün, Bahçe ve Çeltikçi köylerindeki nar ekşisi üreticilerine "Nar Taneleme Makinesi" desteğinde bulundu. Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görev yapan Ziraat Mühendisi Hüseyin Topkara, Makine Ekipman Destekleri Projesi kapsamında küçük ve orta ölçekli üreticilere desteklere devam ettiklerini belirtti
Mersin'de tarım üreticilerini desteklemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu kez "Nar Taneleme Makinesi" desteğinde bulundu.
Silifke ilçesine bağlı Sökün, Bahçe, Çeltikçi Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin başvurusunu değerlendiren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, nar ekşisi yapmak için uzun zaman ve emek harcayan vatandaşlara nar ayıklama makinesi verdi.
Ekipler, 6-8 işçinin bir günde yapacağı işi bir saat gibi kısa sürede yapabilen makineyi, 3 mahalleye hibe etti. Üreticiler, makine sayesinde nar ekşisi, nar suyu gibi ürünlerini üretirken, zamandan ve işçilikten tasarruf sağlıyor.
"MAKİNEMİZ GAYET VERİMLİ"
Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görev yapan Ziraat Mühendisi Hüseyin Topkara, "Nar taneleme işlemi küçük işletmelerde genelde el ile yapılırken, büyük işletmelerde mekanizasyondan faydalanarak yapılıyor. Biz de üreticilerimizin de bu mekanizasyondan faydalanması, işçilik ve zamandan tasarruf sağlamaları amacıyla, bir adet nar taneleme makinesi verdik. Makinamız gayet verimli. Önümüzdeki yıl için yeni talepler gelmeye başladı. Küçük ve orta ölçekli üreticilerimizin her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.
"MAKİNE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLADI"
Bahçe Mahallesi Muhtarı Ferit Uysal da büyük emek gerektiren bir işi kısa sürede bitiren makine sayesinde işçilik maliyetlerinin düştüğüne değinerek, vatandaşların hizmetten memnun olduğunu dile getirdi.
Sökün, Bahçe, Çeltikçi Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Barbaros ise bölgede nar üretiminin yüksek olduğu için vatandaşların nar ekşisi yaptıklarını belirterek, "Bu da işçilik sorunu oluşturuyordu" diye konuştu.
Nar taneleme işleminde en çok kadınların yorulduğunu ifade eden Bahçe Mahallesi sakinlerinden Zeynep Kurt da "Biz 30 yıldır nar ekşisi üretiyoruz. Makine bizim için büyük kolaylık sağladı. Önceden en az 8-10 kişiyle nar çırpıyorduk. En az 2 gün çırpmamız gerekiyordu. Ama şimdi makine sayesinde işi yarım günde bitiriyoruz" dedi.