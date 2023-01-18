Mersin'de muhakemat binası restorasyonla sanat galerisine dönüştü
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki muhakemat binası, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesindeki restorasyonla sanat galerisine dönüştü. Akdeniz Sanat Galerisi olarak hizmet verecek binanın açılışında 28 sanatçının 52 eseri sergilendi
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Mersin'de muhakemat binası sanat galerisi oldu/mersin-de-muhakemat-binasi-sanat-galerisi-oldu-3557361
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