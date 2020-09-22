Mersin'de müftüye saldırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Anamur Müftüsü Zeynel Abidin Çınar'a yönelik 18 Eylül'deki yumruklu saldırının ardından polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazı üzerine yeniden yakalanan şüpheliler, tutuklandı.

Zeynel Abidin Çınar, 18 Eylül'de Kıbrıs Camisi'ndeki cuma namazı çıkışının ardından yumruklu saldırıya uğramış, olaydan sonra 2 kişi yakalanmıştı.