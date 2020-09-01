Mersin'de motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kösbucağı, Karaahmetli, Arpaçbahşiş mahallelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 5 şüpheliyi Tömük Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde çaldıkları 4 motosikleti 1 kişiye sattıklarını itiraf etti.

Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, çalıntı motosikletler bulunarak sahiplerine teslim edildi.