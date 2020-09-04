Mersin'de mermeri altın görünümü vererek satan dolandırıcılık şüphelileri tutuklandı

AA

Alınan bilgiye göre, Tarsus ve kent merkezinde bazı şüphelilerin, kendilerini öğretmen olarak tanıtıp adres sorma bahanesiyle yolda tanıştıkları 3 kişiye altın görünümlü mermer satarak bu kişilerin 27 bin 300 lirasını dolandırması üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren M.Ş.Ç, M.C.Ç. ve F.A'yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Operasyonda şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri düşünülen 2 bin 200 lira, 52 adet üzerinde 50 bin ibaresi bulunan İran riyali, 5 altın sarısı renginde bantla ve jelatinle sarılmış mermer parçası ele geçirildi.

Biri kadın 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.