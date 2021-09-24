Mersin'de makilik alanda korkutan yangın

AA

Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 3 arazöz, bir su tankeri ve 50 personel sevk edildi.

AA'nın haberine göre; olay yerine ulaşan ekiplerin söndürdüğü yangın sonucu 10 dönümlük makilik alan, 2 dönümlük limon ve zeytin bahçesi zarar gördü.