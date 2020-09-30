Mersin'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğüne polis baskını

AA

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir düğün salonunda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı istihbaratını alan ekipler, mekana baskın düzenledi.

İşletme sahibi, orkestra sorumlusu ve 8 kişiye toplam 11 bin 250 lira ceza uygulayan ekipler, düğünü de sonlandırdı.

Salonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, polisin geldiğini gören bazı kişilerin pistte dans edenleri uyarması ve ekiplerin salona girmesiyle davetlilerin masalarına oturmak için koşuşturması yer alıyor.