Mersin'de Kovid-19 çağrı merkezi kuruldu

AA

Bahçacı, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Kentte hizmete giren merkezde vatandaşlara bu alanda danışmanlık yapıp sahada görevli ekiplerin koordinasyonunu tek merkezden sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Bahçacı, şunları kaydetti:

"İlk etapta 20 kişilik hekim ve yardımcı sağlık personelinden oluşan çağrı merkezimiz 7/24 esasına göre hizmet verecek. Merkezde görevli personel danışmanlık yapmanın yanı sıra tanı alan vatandaşlarımızın takibini yapacak. Hastalığın seyrine göre filyasyon ekiplerimize durumu aktararak, gerek görülenler evlerinde ziyaret edilecek. Aynı zamanda belirti gösteren vatandaşlarımızın kayıtları oluşturularak hızlı bir şekilde filyasyon ekiplerimize aktarılacak ve bulaşma riski en aza indirilecek."

Bahçacı, vatandaşların Kovid-19 salgınıyla ilgili taleplerini 0324 223 7181 numarasını arayarak çağrı merkezine iletebileceğini aktardı.