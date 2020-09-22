Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi´nde kovan yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından da devrildi.

Kaza sonrası kovanlar, içindeki arılarla birlikte Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametine saçıldı. İHA'nın haberine göre; kızgın arılar sebebiyle kaza yerine arıcıların dışında kimseler yaklaşamadı.

Kovanların toplanması uzun süre devam edince karayolunda trafik kontrollü olarak geniş olan yaya yolundan sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.