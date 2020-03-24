Mersin'de koronavirüsle mücadelede bin 500 abonenin suyu yeniden açıldı

AA

MESKİ'den yapılan açıklamada, hijyenin ön planda tutulduğu bugünlerde vatandaşların susuz kalmaması ve mağdur olmaması adına ekiplerin yoğun çalıştığı bildirildi.

Belediyenin 16 Mart tarihinden itibaren su kesme işlemlerini durdurduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su kesintisi bulunan 4 bin aboneden bin 500'ünün suyu 5 gün içinde hızlıca açıldı. 2 bin 500 abone ise evde olmadığından ya da sayaç yeri uygun olmadığından suları açılamadı. Koronavirüsün ülkemizdeki etkisi dolayısıyla evde kalan ve hijyene ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı susuz bırakmıyoruz. Fatura borcu olan ve suyu kapanan vatandaşlarımızın içme sularını yeniden açıyoruz. Temizliği ve hijyeni göz önünde bulundurarak dezenfeksiyon çalışmalarımızı süreklilik halinde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Sahadaki mesai arkadaşlarımızla birlikte büyük bir titizlikle ve özveriyle çalışarak, Mersin’in hak ettiği en iyi ve en kaliteli hizmeti sunuyoruz."

Açıklamada, Mersin'in merkez ilçelerine su sağlayan Berdan Barajı’nda doluluk oranının yüzde 90 olduğu ve şehir şebekesinden verilen içme sularının Dünya Sağlık Örgütü standartlarında olduğu da bildirildi.