Olay, gece saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesindeki TEM yolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Yusuf Kalkan yönetimindeki 36 FH 268 plakalı TIR'ın dorse kısmı seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.

Dorsedeki alevleri fark eden Kalkan, TIR'ı güvenlik şeridine park edip, durumu itfaiyeye bilirdi. Dorse kısmında başlayıp, TIR'ın motor kısmına da sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soğutma çalışması yapılan TIR, kullanılmaz hale geldi.