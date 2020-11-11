Mersin'de kaybolan engelli 3 gün sonra bulundu

AA

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, hava almak için çıktığı evine dönmeyen 55 yaşındaki M.Ö'nün ailesi, jandarmadan yardım istedi.

Ekipler, iki asayiş tipi, bir komando timi ve iz takip köpeğiyle, ilçe kırsalında arama kurtarma çalışması başlattı.

AFAD ekiplerinin ve vatandaşların da destek verdiği çalışmanın 3. gününde ormanlık alanda M.Ö'ye ulaşıldı.

Evinin 24 kilometre uzağında bulunan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen kişi, yemek ikramı ve sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.