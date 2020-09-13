Mersin'de kayalıkta mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı

Besici Raziye Demir, Kösbucağı Mahallesi Borunbaşı mevkisindeki kayalık alanda mahsur kalan keçi yavrusunu kurtarmak istedi.

Demir ve bölgedeki vatandaşlar, yoğun uğraş göstermelerine rağmen keçi yavrusuna 1 gün boyunca ulaşamadı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AKUT Mersin ekibi, keçi yavrusunu bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Raziye Demir, yaptığı açıklamada, ekiplere teşekkür ederek, keçi yavrusuna AKUT ismini verdiğini kaydetti.