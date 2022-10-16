Korucak Mahallesi'nde, kayalık alanda bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hareketsiz kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şevki Karakaya'ya (59) ait olduğu tespit edilen cansız beden, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.