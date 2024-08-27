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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de kaçak kazıya 11 gözaltı | Son dakika haberleri

        Mersin'de kaçak kazıya 11 gözaltı

        Mersin'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 10:21 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:23
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        Mersin'de kaçak kazıya 11 gözaltı
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        Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli, kaçak kazı yaparken yakalandı.

        Kazı alanlarında jeneratör, hilti, dedektör, kürek, matkap ve elektrik kablosu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.

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        #Mersin
        #kaçak kazı
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