Mersin'de ikinci el otomobil yüklü tır devrildi

Kemal Yanar yönetimindeki ikinci el otomobil yüklü 07 DN 274 plakalı tır, D-400 kara yolu Tömük Mahallesi'nde devrildi.Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada tırda yüklü bulunan 5 otomobilde hasar oluştu.Yaklaşık bir saat tek taraflı ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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