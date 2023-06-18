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Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 18.06.2023 - 02:00 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
DHA

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi, Alpaslan Türkeş Bulvarı D400 karayolunda meydana geldi.

Silifke istikametinden Mersin istikametine gitmekte olan Cem Çetin (22) yönetimindeki otomobil, aynı istikamete ilerleyen Bahri Eren'in (27) kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Cem Çetin yaşamını yitirirken, aynı otomobilde bulunan Ş.H. ve A.Ö. ağır olmak üzere, diğer otomobilde bulunan B.E., A.E. ve 1 yaşındaki M.E. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan otomobillerin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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