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Mersin'de her ay bir spor branşının tanıtımı yapılacak

Mersin'de, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla "Her Ay 1 Branş Projesi" hayata geçirildi. Projenin tanıtım toplantısına katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Amacımız, branş bazında yapılan sporları ön plana çıkarmak, tanıtmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin bu sporlara yönelmelerini teşvik etmek. Eğer aileler de teşvik ederlerse hem lisanslı sporcu hem de değişik branşlardaki başarılı sporcu sayımızın artacağına inanıyorum" dedi

Giriş: 06.01.2023 - 14:05 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'de her ay bir spor branşı tanıtılacak
AA

Mersin'de, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla "Her Ay 1 Branş Projesi" hayata geçirildi.

Valilik himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla hazırlanan "Her Ay 1 Branş Projesi"sinin tanıtım toplantısı, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda yapıldı.

Etkinliğe katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, protokol üyeleriyle branşların tanıtımının yapıldığı stantları gezdi, çeşitli branşlardan milli sporcularla sohbet etti.

BASKETBOL SÜPER LİG EKİBİ DE KATILDI

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin başantrenörü Ekrem Memnun ve oyuncuların da yer aldığı etkinlikte, Mersin ekibinin Fenerbahçe Alagöz Holding'i 84-78 yenerek kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası da sergilendi.

"AMACIMIZ SPORA YÖNELMELERİNİ TEŞVİK ETMEK"

Programda konuşan Vali Pehlivan, çok uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdükleri projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Projenin çocuklar ve gençlere yönelik hazırlandığını vurgulayan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Amacımız, branş bazında yapılan sporları ön plana çıkarmak, tanıtmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin bu sporlara yönelmelerini teşvik etmek. Burada her ay bir branşın tanıtımı hedefleniyor. Bu ay itibarıyla bocce sporuyla başlıyoruz. Voleyboldan basketbola, satrançtan tenise, yelkenden su altı sporlarına kadar birçok branşta yıl boyunca çalışmalarımız olacak. Yıl 12 ay olunca, belli başlı spor branşlarını seçtik. Bunlarla ilgili kapsamlı etkinlikler yapıyoruz. İlimiz genelinde farklı branşlarda 210 bini aşkın lisanslı sporcumuz var. Spor her yaşta yapılabilecek bir aktivite. Yeteneklerin keşfedilip ortaya çıkarılması ve devamlılığının sağlanması konusunda ailelerin tavrı ve yaklaşımı önem arz ediyor. Eğer onlar spor yapmalarına teşvik ederlerse hem lisanslı sporcu hem de değişik branşlardaki başarılı sporcu sayımızın artacağına inanıyorum."

Etkinliğe, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile çok sayıda sporcu ve antrenör katıldı.

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