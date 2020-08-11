Mersin'de girdikleri yangın havuzunda çamura saplanan iki köpek kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Akdeniz Mahallesi'ndeki Gülnar Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın havuzuna giren iki köpeğin saplandıkları çamurdan çıkamadığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı.

Olay yerine giden itfaiye ekipler, yaptıkları çalışma sonucu iki köpeği havuzdan çıkardı.

Köpeklerin tedavilerinin ardından barınağa götürüleceği belirtildi.