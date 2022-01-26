Mersin'de genç kıza bıçaklı saldırı

İHA

Alınan bilgiye göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Parkı içerisinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle S.Y. (17) adlı genç kız tartıştığı bir genç tarafından 5 yerinden bıçaklandı.

Genç kız yaralı olarak devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. İHA'nın haberine göre; saldırgan kısa sürede Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.