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Tarsus Doğa Parkı görevlileri 11 yaşındaki Pakoş'un rahat bir doğum gerçekleştirmesi için maksimum özeni gösterdi. Pakoş, rahat ve güvenli bir doğum için doğumdan iki hafta önce diğer ayılardan izole bir yerde karanlık, özel bir ine götürüldü. Pakoş, burada huzurlu bir şekilde yavrularını dünyaya getirdi.

PAKOŞ'A ÖZEL BESLENME PROGRAMI

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, doğum gerçekleştikten sonra barınaktaki diğer tüm ayılarla ilişkisi kesilen anne Pakoş'un artan besin ihtiyaçları ve yavrularını güven içinde büyütmesi için çoğunluğu pişmiş gıdalardan oluşan et ürünleri, meyve, sebze ve sütten oluşan özel beslenme programı uygulandı. Yavrular, doğası gereği baba ayının ve diğer ayıların zarar verme ihtimaline karşı farklı bir alana konuldu.

100 GÜNLÜK OLDULAR

100 günlük olan ve önce anne sütü alan yavrular ek gıdalarla beslenmeye başladı. Şimdiden 13.3 kiloya ulaşan ve Doğa Parkı'nın maskotu olan yavruların sağlık durumu ise gayet iyi. Yavru ayıların bakımları eğitimli bakıcılar tarafından devam ediyor ve belirli program dahilinde motor becerilerini artırmaya yönelik oyunlar ve hareketler yaptırılıyor. Yavrular 24 saat boyunca gözetim altında tutuluyor. Kendi yaşam alanlarında oyunlar oynayarak vakit geçiren iki kardeş, yeterli erişkinliğe ulaştıktan sonra annesinin yanına verilecek.