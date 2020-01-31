31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mersin'de fırtına seralara zarar verdi, bir evin çatısı uçtu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Erdemli’de meydana gelen fırtınadan Belediye köy minibüsleri durağı yıkılması- Ekiplerin çalışmalara başlaması- Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin'in seralar hakkında bilgi vermesi- Fırtınanın yırttığı sera naylonları- Sera içerisinde domatesler- Yırtılan seraların temizlenmesi- Seralardaki hasar- Sera içindeki kırılan yeni dikimi yapılmış fideler- Ahmet Doğan isimli çiftçinin konuşması- Fırtına nedeni ile çatısı uçan ev- Erdoğan Fidan’cıya ait evin uçan çatısı- Ev sahibi ile röportaj- Yıkılan saksılar ve sera tamiri yapan bir vatandaş
Mersin'de fırtına seralara zarar verdi, bir evin çatısı uçtuMERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı seralar ile bir evde hasar oluştu.İlçede etkili olan fırtına, domates ve muz seralarına zarar verdi. Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erdemli Ziraat Odası ekipleri, ilçe genelindeki hasarın tespiti için çalışma başlattı.Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.Fırtınadan yeni dikilen domates fideleri ile muz seralarının etkilendiğini tespit ettiklerini belirten Şahin, "Rüzgarın şiddeti azalmadığı için parçalanan seralara yeni naylon çekilemiyor. Rüzgarın hafiflemesinin ardından tadilatlara başlanacak." dedi.- Evin çatısı uçtu, durak yıkıldıFırtına, bir evin çatısının uçmasına, bir otobüs durağının yıkılmasına da neden oldu.Çatısı uçan evin sahibi Erdoğan Fidan, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Evden çıktığımızda çatının uçtuğunu gördük. Çatı, fidanların ve su kuyusunun üzerine düştü. Evimiz kullanılamaz hale geldiği için başka bir yere taşınacağız." ifadesini kullandı.
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