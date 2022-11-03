Narenciyeden yapılan figürlerin, festivalin simgesi haline geldiğini aktaran Özdemir, "Festivali yapmaya başladığımızda 5 figürle yola çıkmıştık, şu anda 30 farklı figürümüz var. Türkiye'nin her yerinde festival yapılıyor, ancak bizimkinin farklılığı meyvenin kendisinin süsleme aracı olarak kullanılması" dedi.