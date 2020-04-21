21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mersin'de Toroslar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 70 yaşındaki Mehmet Ali Arıcan ve aynı yaştaki eşi Dürdane Arıcan'na, 53'üncü evlilik yıl dönümlerinde pastayla sürpriz yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Çağdaşkent Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Arıcan, Toroslar Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi olan 'Büyüklere Vefa, Haydi Onları Ara' hattını arayarak 53'üncü evlilik yıl dönümlerinde eşine sürpriz yapmak istediğini belirtti.
Arıcan ile görüşen çağrı merkezi görevlileri, bu talebi Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a iletti.
Başkan Yılmaz da evlilikleri yarım asrı geçen çifte pasta hazırlatarak mutluluklarına ortak oldu.
Çiftin yaşadığı evin önüne giden belediye görevlileri, müzik eşliğinde ve komşularının katılımıyla anons yaparak çiftin evlilik yıl dönümlerini kutladı.
Çift, belediye ekiplerinin getirdiği 53'üncü evlilik yıl dönümlerine özel pastanın mumlarını üfleyerek teşekkür etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yılmaz, büyüklerin yüzlerindeki mutluluk ve yüreklerindeki sevginin her şeye bedel olduğunu belirtti.
Yılmaz, evlerinden çıkma kısıtlaması olan büyüklerin kendilerini yalnız hissetmemeleri ve her zaman yanlarında olunduğunu bilmeleri için başlattıkları Büyüklere Vefa, Haydi Onları Ara sosyal sorumluluk projesiyle güzel anların yaşandığını, bunun da kendilerine gurur verdiğini kaydetti.
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