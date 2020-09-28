Mersin'de evinde sahte içki üreten şüpheli yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçe Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Sahte içki üretimi yaptığı iddia edilen M.K, gözaltına alındı. Evde şişeler halinde 24,5 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan anason, hassas terazi ve 8 etil alkol kutusu ile içi dolu 48 kutu sigara makaronu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.