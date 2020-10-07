Mersin'de eski okul binaları EBA destek noktası oldu

AA

Taşımalı eğitime geçilmesi dolayısıyla geçmiş yıllarda kullanım dışı kalan kırsal mahallelerdeki okul binaları, Erdemli Belediyesi tarafından EBA destek noktası yapılmak üzere onarıldı.

Okul binaları Vali Ali İhsan Su'nun katıldığı törenle hizmete açıldı.

Üzümlü Mahallesi'ndeki törende konuşan Vali Su, kent genelinde 521 EBA noktası kurulduğunu, bunlardan 29'unun Erdemli ilçesinde olduğunu belirtti.

Eğitim önünde hiçbir engelin olamayacağını ifade eden Su, "EBA sistemi üzerinden çocuklarımızın eğitimini sürdürüyoruz. Burada EBA noktası oluşturan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’ya teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye’ye örnek olacak önemli bir hizmet yapmışlar. Tüm belediye başkanlarımızı Erdemli Belediyesi gibi EBA noktası oluşturmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da belediye imkanları ile ilçe genelinde taşımalı eğitim dolayısıyla kapanıp atıl durumda olan 29 köy okulunu tadilattan geçirdiklerini kaydetti.

Bu binaların yapılan çalışmalar sonucunda yeniden eğitime kazandırıldığını aktaran Tollu, "Tabii faaliyetimiz bununla kalmıyor. Çocuklarımızın tabletini internet erişimini sağlıyoruz. Şehirde ne varsa, kentte ne varsa, Erdemli'nin en ücra köşesindeki çocuklarımız da aynısına sahip olacak. Eğitim anlamında o köylerimize gerekli imkanları sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İlçe Kaymakamı Avni Kula ile davetliler katıldı.