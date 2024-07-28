Mersin'de eski kağıt fabrikası alanında yangın
Mersin'in Silifke ilçesinde, eski bir kağıt fabrikası alanında yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
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Silifke'nin Taşucu Mahallesi'ndeki fabrika alanında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz, su tankı ve itfaiye aracı sevk edildi.
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Plastik ve altyapı malzemeleri ile kullanılmayan evlerin de bulunduğu alandaki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alına alındı.
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Alandaki bazı malzemelerin zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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