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Mersin'de 28 FETÖ şüphelisinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 28 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi

Giriş: 14.06.2023 - 07:05 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'de eş zamanlı FETÖ operasyonu: 28 gözaltı kararı
AA

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri iddia edilen 28 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgütün mahrem yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri öne sürülen 28 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Zanlılardan biri, Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.

Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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