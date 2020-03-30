Mersin'de dolu tarım arazilerine zarar verdi

AA

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkili olan yağış, Hacıhalil Arpaç, Sarıyer, Çeşmeli, Karayakup ve Sinap mahallelerindeki narenciye bahçelerinde hasara yol açtı.

Dolu, ilçedeki şeftali, kayısı, erik ve avokado ağaçları ile açıkta üretilen sebzelere de zarar verdi.

Sarıyer Mahallesi Muhtarı Bekir Demiraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta ikinci kez doluyla karşılaştıklarını belirterek, "Dolu aniden bastırdı ve 15 dakika sürdü. Yeni çiçek açan yaklaşık 2 bin dönümlük narenciyede büyük zarar oluştu." dedi.

Yağışın en çok zararı yeni olgunlaşan meyvelere verdiğini vurgulayan Demiraslan, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Üreticilerden Osman Demirbaş da yetiştirdiği kayısı ağaçlarının tamamının doludan etkilendiğini dile getirdi.

Limon üreticisi Farma Demiraslan ise yeni çiçek açan ürünlerde ciddi zarar meydana geldiğini aktardı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgede başlatılan hasar tespit çalışması sürüyor.