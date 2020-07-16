Mersin'de dolmuşçuların "ek güzergah" eylemine polis müdahalesi

UKOME Genel Kurulunda, Tarsus ilçesi Yeni Mahalle'de 140 minibüsün çalıştığı Yeni Mahalle Mithatpaşa Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi için 5 ek güzergah belirlendi.

Dolmuşçular, kararın 1 hafta sonra iptal edileceği iddiası üzerine, UKOME toplantısının yapıldığı Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı önüne gelerek eylem yaptı.

Eylemin devamında toplantı salonuna girmeye çalışan gruba çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla müdahale etti.

Müdahalenin ardından grup, Büyükşehir Belediyesi önüne yürüyerek burada oturma eylemi başlattı.

Grubun belediye önündeki eylemi sürüyor.